Гасперини может покинуть «Рому» из-за конфликта с руководством

Будущее главного тренера «Ромы» остается неопределенным. По информации источника, 68-летний специалист представил владельцам клуба перечень условий, необходимых для продолжения его работы в следующем сезоне.

Ключевым требованием тренера является прекращение сотрудничества со спортивным директором и назначение нового функционера, с которым Гасперини сможет взаимодействовать напрямую.

Также Гасперини требует полного контроля над трансферной стратегией. По его оценке, для сохранения конкурентоспособности клубу необходимо приобрести 3–4 игрока уровня стартового состава.

Сообщается, что в случае отказа со стороны руководства тренер, возглавляющий римлян с лета 2025 года, готов рассмотреть предложения от иностранных клубов.