Италия. Серия А 2025/2026

Гасперини может покинуть «Рому» из-за конфликта с руководством

сегодня, 16:52

Будущее главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини остается неопределенным. По информации источника, 68-летний специалист представил владельцам клуба перечень условий, необходимых для продолжения его работы в следующем сезоне.

Ключевым требованием тренера является прекращение сотрудничества со спортивным директором Клаудио Раньери и назначение нового функционера, с которым Гасперини сможет взаимодействовать напрямую.

Также Гасперини требует полного контроля над трансферной стратегией. По его оценке, для сохранения конкурентоспособности клубу необходимо приобрести 3–4 игрока уровня стартового состава.

Сообщается, что в случае отказа со стороны руководства тренер, возглавляющий римлян с лета 2025 года, готов рассмотреть предложения от иностранных клубов.

Слухи«Челси» рассматривает Диего Симеоне на пост главного тренера
Сегодня, 10:04
Футболисты «Реала» выразили доверие Арбелоа и его штабу
Сегодня, 00:15
СлухиУнаи Эмери стал кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 15:16
СлухиХави может возглавить «Интер Майами»
18 апреля
СлухиКлопп принял решение, где хочет продолжить тренерскую карьеру
18 апреля
СлухиРуководство «Реала» обсуждает возвращение Моуриньо в клуб
18 апреля
Wolverhampton
сегодня в 18:34
Попёр, да не на того! Значит покинет Рому!
happy 50
сегодня в 18:30
Гасперини правильно изложил ситуацию и полностью осознает дальнейшие перспективы команды. Рома реально не способна бороться выше чем за 5- 6 места. На Гасперини давит груз ттветственности за результат , п ресурсов для соответствующего результата нет. Правильно он рассуждает. Тренер приличный, может лучше и уйти. Де росси выделили огромные деньги, не дали долго поработать и уволили. Моуриньо с ними имел два финала - и его выгнали. Пооблемы огромные м руководством у Ромы.
Alex_67
сегодня в 18:24
Странно, а я думал, у них нормальные отношения. Говорили, что именно Раньери инициатор приглашения Гасперинитна должность главного тренера Ромы. Тогда сам Клаудио, руководивший клубом, отказался продлевать контракт тренера в пользу Джан Пьеро. Отказаться отказался, но, видимо, реально начал вмешиваться в дела команды, что справедливо не понравилось Гасперини. Надеюсь боссы примут правильное решение.... Только бы не пригласили Тотти разруливать ситуацию, он может всё испортить. Что касается позиции главного тренера, то я её уважаю.
472prhwbtr5k
сегодня в 18:21
Выгонят его и дело с концом....
112910415
сегодня в 17:37
это он круто взял !
g4h7v8bhj4yz
сегодня в 17:29
lazzioll
сегодня в 17:20
за Клаудио Рома любого порвет. этот мужик достоин уважения хоть я и с противоположного лагеря. а Гасперини с таким подходом семимильными шагами нахер пойдет. это ему не амебная Аталанта с ее амебным руководством из которой он всю душу вынул, тут и на послать могут. погарцуешь седой дед в Кротоне или Палермо, с чего ты там начинал. великий специалист...
