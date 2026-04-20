Гасперини может покинуть «Рому» из-за конфликта с руководством

Будущее главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини остается неопределенным. По информации источника, 68-летний специалист представил владельцам клуба перечень условий, необходимых для продолжения его работы в следующем сезоне.
Ключевым требованием тренера является прекращение сотрудничества со спортивным директором Клаудио Раньери и назначение нового функционера, с которым Гасперини сможет взаимодействовать напрямую.
Также Гасперини требует полного контроля над трансферной стратегией. По его оценке, для сохранения конкурентоспособности клубу необходимо приобрести 3–4 игрока уровня стартового состава.
Сообщается, что в случае отказа со стороны руководства тренер, возглавляющий римлян с лета 2025 года, готов рассмотреть предложения от иностранных клубов.