Агент Дивеева сообщил, что игрок успешно адаптировался к «Зениту»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, сообщил о том, как игрок чувствует себя в новой команде.
Минувшей зимой футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга из ЦСКА. На его счету 10 матчей в составе «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.
Адаптация Игоря к «Зениту» давно закончилась. Он не ощущал какого-то дискомфорта в команде. На сборах прошёл адаптацию к новому коллективу. Игорь хорошо влился в команду.
С кем больше всего общается
У него ровненько со всеми футболистами «Зенита». С бразильцами нормально общается, обычная рабочая атмосфера.
Какой город больше всего нравится Дивееву — Москва или Санкт-Петербург
Пока ещё рано говорить. Игорь знает лучше Москву, а в Санкт-Петербурге он находится считанные дни, постоянно в работе. Не было времени, чтобы полноценно познакомиться с городом.
Надо было в духе: скоро будут бить палками и ставить в угол на гречу, если не будет петь дифирамбы.Ну и так далее
А то некоторые уже через неделю начинают петь, как они счастливы на новом месте..
