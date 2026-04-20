Агент Дивеева сообщил, что игрок успешно адаптировался к «Зениту»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Зенита» , сообщил о том, как игрок чувствует себя в новой команде.

Минувшей зимой футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга из ЦСКА . На его счету 10 матчей в составе «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.

Адаптация Игоря к «Зениту» давно закончилась. Он не ощущал какого-то дискомфорта в команде. На сборах прошёл адаптацию к новому коллективу. Игорь хорошо влился в команду.

С кем больше всего общается

У него ровненько со всеми футболистами «Зенита». С бразильцами нормально общается, обычная рабочая атмосфера.

Какой город больше всего нравится Дивееву — Москва или Санкт-Петербург

Пока ещё рано говорить. Игорь знает лучше Москву, а в Санкт-Петербурге он находится считанные дни, постоянно в работе. Не было времени, чтобы полноценно познакомиться с городом.