Агент Дивеева сообщил, что игрок успешно адаптировался к «Зениту»

сегодня, 17:29

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника «Зенита» Игоря Дивеева, сообщил о том, как игрок чувствует себя в новой команде.

Минувшей зимой футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга из ЦСКА. На его счету 10 матчей в составе «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых он не отличился результативными действиями.

Адаптация Игоря к «Зениту» давно закончилась. Он не ощущал какого-то дискомфорта в команде. На сборах прошёл адаптацию к новому коллективу. Игорь хорошо влился в команду.

С кем больше всего общается

У него ровненько со всеми футболистами «Зенита». С бразильцами нормально общается, обычная рабочая атмосфера.

Какой город больше всего нравится Дивееву — Москва или Санкт-Петербург

Пока ещё рано говорить. Игорь знает лучше Москву, а в Санкт-Петербурге он находится считанные дни, постоянно в работе. Не было времени, чтобы полноценно познакомиться с городом.

jerkhp55m2ws
jerkhp55m2ws
сегодня в 18:16
Каждый город красив по своему....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:47
Слабенько Вы что-то по Зениту прошлись.
Надо было в духе: скоро будут бить палками и ставить в угол на гречу, если не будет петь дифирамбы.Ну и так далее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:39, ред.
Молодец Агент, не прогибается перед новой командой.
А то некоторые уже через неделю начинают петь, как они счастливы на новом месте..
3e7utp7g5zq9
3e7utp7g5zq9 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:39
Спасибо, подожду. Мне не к спеху)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ g4h7v8bhj4yz (раскрыть)
сегодня в 17:38
Добрый вечер. Ваш приз ещё не прибыл.
