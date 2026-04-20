Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб готов к новому лимиту на легионеров

сегодня, 17:41

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал предстоящую встречу с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым.

Встреча министра с РФС , РПЛ и клубами состоится 24 апреля.

13 апреля был опубликован проект Минспорта об изменении лимита на легионеров в РПЛ на сезон‑2026/27. Согласно документу, клубы будут иметь право вносить не более 12 легионеров в заявку и выпускать максимум семь иностранцев одновременно на поле. На данный момент в РПЛ действует правило «13+8».