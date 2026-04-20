Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Женская юниорская сборная России сыграет на турнире развития УЕФА в Минске

сегодня, 17:58

Женская юниорская сборная России до 16 лет выступит на турнире развития УЕФА, который пройдёт в Минске.

Команда под руководством Ольги Порядиной 22 апреля отправится в столицу Беларуси.

Соревнование будет проходить с 23 по 28 апреля. Россиянки сыграют с двумя сборными Беларуси (вторая составлена из футболисток 2011–2012 годов рождения), а также с Болгарией. Команды сыграют по круговой системе – каждая встретится с каждой.

Первую игру Россия проведёт с Болгарией 23 апреля, начало — в 14:00. 25-го состоится поединок со второй командой Беларуси (11:00). Встреча с первой командой Беларуси пройдёт 28-го числа (13:00).

Матчи турнира будут транслироваться на YouTube-канале Белорусской федерации футбола.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:09
Пожелаем девчёнкам победы в турнире!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 