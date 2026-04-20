РФС провёл матч легенд к 75-летию Александра Мирзояна

сегодня, 18:34

Российский футбольный союз провёл ретро-матч с участием именитых советских и российских игроков в честь председателя комитета ветеранов футбола РФС , которому 20 апреля исполнилось 75 лет.

В игре, состоявшейся в манеже «Сокольники», приняли участие Александр Мостовой, Андрей Каряка, Игорь Колыванов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Сергей Кирьяков, Роман Березовский, Денис Глушаков, Роман Шишкин, Дмитрий Кузнецов, Никита Баженов, а также другие прославленные футболисты «Спартака», сборной России и бывших республик СССР . В качестве тренеров советской команды выступили Александр Мирзоян и Вагиз Хидиятуллин. На тренерской скамейке «Спартака» оказались Олег Романцев, Ринат Дасаев и Сергей Шавло.

Мирзоян:

Когда тебе исполняется 75 лет, приятно видеть, что тебя пришли поздравить столько человек. Самое важное для меня, что все пришли поздравить не «для галочки», а от всей души и даже сыграть в футбол. Это дорогого стоит. Российский футбольный союз сделал мне живой подарок. Прекрасная организация. Люди играют в футбол, и это доставляет удовольствие.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов:

75 лет — важная дата в жизни любого человека. И мы решили отметить юбилей Александра Багратовича Мирзояна футбольным матчем в знак уважения к нему и к той работе, которую он совместно с коллегами из комитета ветеранов футбола проводит ежедневно. Александр Багратович – важнейший человек в российском футболе и в Российском футбольном союзе. Он проводит огромный объём работы, который многие не могут себе представить. Мы все очень сильно любим кумиров прошлого, ветеранов футбола, но мало задумываемся, как они живут после завершения карьеры. У всех разные судьбы, и Александр Багратович Мирзоян как председатель Союза ветеранов футбола России занимается как раз тем, чтобы память о лучших представителях отечественного футбола разных поколений жила. Такая работа крайне важна.