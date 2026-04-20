В «Балтике» заявили, что эмоциональность Талалаева не мешает команде

сегодня, 18:47
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал матч с «Краснодаром» (2:2) в 25-м туре РПЛ.

У нас спортивная команда, с любым соперником мы ставим максимальные цели, играем на победу. Этот матч не исключение, мы вели два раза. К сожалению для нашей команды, счёт ничейный.

Не мешает ли команде эмоциональность главного тренера Андрея Талалаева, который отсутствовал в игре

Нет.

Может ли «Балтика» в перспективе стать претендентом на топ-5 РПЛ на постоянной основе

Мы для этого работаем, всё делаем.

Bad Listener
сегодня в 19:06
По моему они на этой эмоциональности уже хайп ловят, что то её много стало
Capral
сегодня в 19:01
Вот только не надо путать эмоциональность и бескультурье- это разные понятия.
Termez Zidan
сегодня в 18:54
Выпендрежник что Талалаев ,что его Балтика,так относится к соперникам слишком себя посчитав Богом это не приемлемо.
VeniaminS
сегодня в 18:51
Уже наверно привыкли к его эмоциям.
Гость
