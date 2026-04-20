В «Балтике» заявили, что эмоциональность Талалаева не мешает команде

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал матч с «Краснодаром» (2:2) в 25-м туре РПЛ.
У нас спортивная команда, с любым соперником мы ставим максимальные цели, играем на победу. Этот матч не исключение, мы вели два раза. К сожалению для нашей команды, счёт ничейный.
Не мешает ли команде эмоциональность главного тренера Андрея Талалаева, который отсутствовал в игре
Нет.
Может ли «Балтика» в перспективе стать претендентом на топ-5 РПЛ на постоянной основе
Мы для этого работаем, всё делаем.