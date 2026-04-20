Тренер «Балтики» после матча упомянул «миллионеров, которым судьи помогают»

Тренер «Балтики» прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

Действующие чемпионы России смогли отыграться на 90+2-й минуте.

Как оценивает матч

С точки зрения игры — положительно. Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать ещё два, тогда было бы полегче. Ребята отдали всё, они большие молодцы, двигаемся дальше.

Что пошло не так в эпизоде со вторым голом

Куча‑мала, мяч отскочил к игроку соперника. Ключевой эпизод — падение Андерсона. Нужно было быстро встать, сориентироваться, но он не смог это сделать, а игрок «Краснодара» сумел. Такое бывает, ничего сверхтактического в этом эпизоде нет.

Есть ли у установка доигрывать до конца, даже если кажется, что эпизод заигран

Конечно. В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают.