Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Балтики» после матча упомянул «миллионеров, которым судьи помогают»

сегодня, 18:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 25-го тура РПЛ (2:2).

Действующие чемпионы России смогли отыграться на 90+2-й минуте.

Как оценивает матч

С точки зрения игры — положительно. Удавалось обороняться, проводить быстрые атаки, не хватило завершения. В первом тайме могли забивать два, во втором могли забивать ещё два, тогда было бы полегче. Ребята отдали всё, они большие молодцы, двигаемся дальше.

Что пошло не так в эпизоде со вторым голом

Куча‑мала, мяч отскочил к игроку соперника. Ключевой эпизод — падение Андерсона. Нужно было быстро встать, сориентироваться, но он не смог это сделать, а игрок «Краснодара» сумел. Такое бывает, ничего сверхтактического в этом эпизоде нет.

Есть ли у установка доигрывать до конца, даже если кажется, что эпизод заигран

Конечно. В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:23
Жму руку. Говорить нужно
Capral
Capral
сегодня в 19:23
Значит у Балтики моменты были? А у Краснодара их не было? Он так говорит, как-будто, Балтика- это Монстр, времен МС или нынешнего ПСЖ, а Краснодар- это так, погулять вышли. А про миллионеров, это он о ком? Если про матч с Зенитом, то да, согласен- много вопросов было... Но если про вчерашний, то точно не в тему, ничего криминального не заметил. Даже, если вспомнить про мнимый неназначенный пенальти в ворота Краснодара, то и в этом случае, как мне показалось, два соперника толкали друг друга, дeржали руки на уровне плеча, и в этот момент, мяч опустился на руку игрока Краснодара. Но игры рукой там не было.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 