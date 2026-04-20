Член совета директоров «Локомотива» заявил, что команда победит «Зенит» 3:0
1776701847
Член совета директоров московского «Локомотива» поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 26-го тура чемпионата России.
Конечно, матч с «Зенитом» будет очень важен для «Локомотива». Как может быть по-другому? Мы победим 3:0! Конечно, «Локомотиву» важно завоевать «бронзу». Цели были поставлены. Иначе зачем мы это делаем в начале сезона?
Но вот насчет-3:0, свежо предание...))) Но я лично- ЗА, двумя руками!!!!!!!
