Гвардиола о матче с «Арсеналом»: «Хорошая реклама английского футбола»

сегодня, 19:40
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Арсеналом» (2:1) в матче 33-го тура АПЛ.

Это две лучшие команды Англии, и я думаю, это была хорошая реклама английского футбола.

Я был бы доволен ничьей или поражением. Я в том возрасте, когда, увидев то, что увидел, что я еще могу сказать? Не могу жаловаться и очень горжусь, потому что они — лучшие.

Разочарования весны в РПЛ. Аутсайдер «Сочи» гонится за нестабильным ЦСКА
Сегодня, 15:05Roman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии3
«Арсенал» был в миллиметрах от чемпионства. Холанд не испугался и принёс «горожанам» победу
Вчера, 20:42Roman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
Росеньор назвал тяжёлым результат матча «Челси» с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:25
«Играть за „Реал“ – привилегия». Перес разнёс игроков в раздевалке, команда провалила сезон
18 апреляRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии11
Самый сомнительный полуфиналист Лиги чемпионов. С трудом прошли андердога с чудо-составом
16 апреляМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Реал» едва не сотворил чудо в Лиге чемпионов. Удаление Камавинги и концовка перевернули игру
16 апреляМаксим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
пират Елизаветы
сегодня в 22:06
понятно, что Гвардиола счастлив)))
и какие танцы Пеп исполнял на бровке!
25процентный клоун
сегодня в 21:43
Что за транквилизаторы? Мне надо
Alex_67
сегодня в 21:22
Что это нашло на физрука?
xvau6mubjgp6
сегодня в 20:28
Всего за 2 тура Арсенальцы растеряли отрыв от Сити, еще и слив очный матч — теперь лишь 3 очка преимущества, но у банды Пепа еще и матч в запасе.
Foxes
сегодня в 20:19
Он сам то понял что сказал?
s8mxne6e8a3j
сегодня в 19:55
На Альбионе да, лучшие, но в Европе Сити квёлый и беспомощный. Гвардиола, так понимаю, об этом не догадывается, - лысый пребывает в счастливом неведении. )))
shur
сегодня в 19:53
....как сильно сказано, не мальчиком,а мужем! Вот она высшая оценка
своей работы в АПЛ,не скромно, а кто возразит,рэспект! Одного
не хватает, сильной сборной страны старушки Англии,но это совсем
другая история!!!
Bad Listener
сегодня в 19:47
Раньше английский футбол в рекламе не нуждался
Гость
