«Борнмут» назвал имя тренера, который возглавит команду летом

сегодня, 19:55

Новым главным тренером «Борнмута» станет Марко Розе. Он возглавит команду после окончания сезона, его контракт будет рассчитан на три года.

Предыдущим клубом немецкого специалиста был «РБ Лейпциг», который он возглавлял с сентября 2022 года по март 2025-го. Ранее он также работал в «Ред Булл Зальцбург», «Боруссии Менхенгладбах», «Боруссии Дортмунд» и «Майнце».

Ранее стало известно об уходе с должности Андони Ираолы.

t2pvfcmvwf4d
сегодня в 20:26
Повезло Борнмуту с таким тренером....
lazzioll
сегодня в 20:02
ну это известный дядька. в Боруссии помню его в Дортмунде.и Лейпциг сейчас нормально играет вроде. только Англия не Германия, а так все типтоп
пират Елизаветы
сегодня в 20:02, ред.
в каждом клубе Розе хорошо начинает.
но через пару сезонов его команды начинают бороться за выживания.
чего и хочет Борнмут)))
