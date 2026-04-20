Футболист «Сочи» Коваленко готовится выступать за сборную Армении

сегодня, 21:08

Брат полузащитника «Сочи» Александра Коваленко Артем Коваленко подтвердил, что игрок находится в процессе получения спортивного гражданства Армении для выступления за национальную сборную страны.

По данным источника, ранее Федерация футбола Армении не раз связывалась с хавбеком и с клубами, в которых он играл. До настоящего времени никакой конкретики не было, поскольку футболист ждал вызова в сборную России, при этом окончательно не отказывался от выступлений за команду Армении. На данный момент Коваленко получил новое предложение от армянской федерации, на которое дал согласие. Сейчас он занимается сбором документов для оформления нового спортивного гражданства.

Это правда, переговоры ведутся. Сейчас Саша оформляет документы, чтобы успеть (получить гражданство) к матчам Лиги наций.

Воспитанник московской школы «Чертаново» выступает на профессиональном уровне с 2021 года. Ранее он играл за «Крылья Советов», петербургский «Зенит» и «Оренбург».

shur
сегодня в 21:21, ред.
.....футболист из солнечного,российского города Сочи, с украинской фамилией,готовится играть за Армению, вот такая история ....!!!
Футбол штука интернациональная!
