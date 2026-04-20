Генсек РФС: «Желательно избежать негативных проявлений лимита»

сегодня, 21:37

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал проект приказа Министерства спорта РФ о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

В проекте, опубликованном на прошлой неделе, в следующем сезоне клубы РПЛ будут иметь возможность вносить в заявку на матч не более 12 иностранных игроков, на поле смогут находиться не более семи легионеров.

При нынешнем лимите в заявку разрешается включать 13 иностранцев, на поле могут выходить не более восьми легионеров. Такой формат действует с сезона-2022/23.

Нам кажется, что любой лимит — это формальное регулирование вопроса использования иностранной рабочей силы в российском спорте, и в футболе, в частности. Позиционировать отношение к лимиту надо через призму тех целей, ради которых он вводится. Лимит может существовать абсолютно по любой формуле — от полного запрета легионеров до отсутствия лимита как такового. Остальные вопросы связаны с тем, как развивается система подготовки резерва, какие иные условия создаёт РФС, РПЛ, профессиональные клубы. Они влияют на то, какое количество и качество футболистов-россиян мы получаем.

Шестнадцать клубов РПЛ уже вкладывают немало: около 8 миллиардов рублей в год идёт непосредственно на детско-юношеский футбол. Ещё около 3 миллиардов ежегодно направляет в систему подготовки резерва Российский футбольный союз. Львиная доля из них – это всероссийские соревнования Юношеская футбольная лига. За последние шесть лет эта система уже дала 28 игроков в национальную сборную и обеспечила около полутора тысяч профессиональных контрактов из трёх с половиной тысяч в российских клубах. Свыше 95% игроков на профессиональном уровне – в РПЛ, Первой и Второй лигах – россияне. Представить, что простое изменение лимита на одного-двух человек даст +16 или +32 места для россиян, и эти игроки неожиданно станут неоткрытыми ранее звёздами, — крайне сложно. Гораздо важнее, что делается для развития детско-юношеских школ: инфраструктура, включая круглогодичные поля и манежи, зарплата детских тренеров, региональные центры, система соревнований на местах и так далее.

Эта системная работа должна выстраиваться под общим руководством Минспорта во всех видах спорта. Важно, чтобы она была видна на деле и приводила к позитивным результатам. И желательно избежать негативных проявлений лимита, о которых много говорили. Есть целое поколение талантливых футболистов, «испорченных» лимитом. Мы приветствуем желание министра вкладывать средства и создавать условия для развития детско-юношеского спорта, но лишь комплексная совместная работа по всем направлениям позволит обеспечить качественные изменения.

Гендиректор «Спартака» заявил, что клуб готов к новому лимиту на легионеров
Сегодня, 17:41
В Канаде впервые забили гол по новому правилу офсайда
Вчера, 13:17
24 апреля пройдёт встреча Минспорта с РФС, РПЛ и клубами
15 апреля
Глава РПЛ о проекте лимита: «Министерство спорта учитывает интересы клубов»
15 апреля
Президент «Наполи» поделился идеями о серьёзных изменениях правил футбола
14 апреля
Министр спорта РФ: «Новый лимит повысит спрос на российских игроков»
13 апреля
За адекватность
сегодня в 21:58, ред.
Сколько уже можно носиться с этим лимитом аки с писанной торбой? Кто уже должен подписать сей указ? Не удивлюсь, ежели господин Дегтярев и должен. Ну так пусть подписывает и с чувством выполненного долга обратит свой взор на другие виды спорта в нашей стране и отстанет от футбола. Там в баскетболе в, скажем так, ведущих наших клубах далеко не россияне на первых ролях. НодоТЬ что-делать. Можно подумать какое-то рЭволюционно-рЭформистское решение принимается. Этот лимит уже ужесточали и ослабляли условно кучу раз, а опять же условно воз и ныне там. Как-то так с моей колокольни.
particular
сегодня в 21:49
Из иностранцев брать только игроков сборных своих стран, а нашим платить не баснословные десятки миллионов денег, а пусть бегают за 200-300 т.р. в месяц... Кто не хочет - свободен... На завод не пойдёт, в доставку не пойдёт и за руль автобуса не сядет, - вернётся играть за указанну сумму... Только ведь найдутся такие, кт начнут заманивать и переманивать... И всё пойдёт прахом... Рыночек, однако...
просто Tomson
сегодня в 21:42
А если ужесточить лимит, то в РПЛ будут попадать парни из второй например лиги, это же супер!
25процентный клоун
сегодня в 21:41
Не читал то что там алиса составила, но я за развитие футбола
Гость
