Генсек РФС: «Желательно избежать негативных проявлений лимита»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировал проект приказа Министерства спорта РФ о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ).

В проекте, опубликованном на прошлой неделе, в следующем сезоне клубы РПЛ будут иметь возможность вносить в заявку на матч не более 12 иностранных игроков, на поле смогут находиться не более семи легионеров.

При нынешнем лимите в заявку разрешается включать 13 иностранцев, на поле могут выходить не более восьми легионеров. Такой формат действует с сезона-2022/23.