Генсек РФС: «Желательно избежать негативных проявлений лимита»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал проект приказа Министерства спорта РФ о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
В проекте, опубликованном на прошлой неделе, в следующем сезоне клубы РПЛ будут иметь возможность вносить в заявку на матч не более 12 иностранных игроков, на поле смогут находиться не более семи легионеров.
При нынешнем лимите в заявку разрешается включать 13 иностранцев, на поле могут выходить не более восьми легионеров. Такой формат действует с сезона-2022/23.
Нам кажется, что любой лимит — это формальное регулирование вопроса использования иностранной рабочей силы в российском спорте, и в футболе, в частности. Позиционировать отношение к лимиту надо через призму тех целей, ради которых он вводится. Лимит может существовать абсолютно по любой формуле — от полного запрета легионеров до отсутствия лимита как такового. Остальные вопросы связаны с тем, как развивается система подготовки резерва, какие иные условия создаёт РФС, РПЛ, профессиональные клубы. Они влияют на то, какое количество и качество футболистов-россиян мы получаем.
Шестнадцать клубов РПЛ уже вкладывают немало: около 8 миллиардов рублей в год идёт непосредственно на детско-юношеский футбол. Ещё около 3 миллиардов ежегодно направляет в систему подготовки резерва Российский футбольный союз. Львиная доля из них – это всероссийские соревнования Юношеская футбольная лига. За последние шесть лет эта система уже дала 28 игроков в национальную сборную и обеспечила около полутора тысяч профессиональных контрактов из трёх с половиной тысяч в российских клубах. Свыше 95% игроков на профессиональном уровне – в РПЛ, Первой и Второй лигах – россияне. Представить, что простое изменение лимита на одного-двух человек даст +16 или +32 места для россиян, и эти игроки неожиданно станут неоткрытыми ранее звёздами, — крайне сложно. Гораздо важнее, что делается для развития детско-юношеских школ: инфраструктура, включая круглогодичные поля и манежи, зарплата детских тренеров, региональные центры, система соревнований на местах и так далее.
Эта системная работа должна выстраиваться под общим руководством Минспорта во всех видах спорта. Важно, чтобы она была видна на деле и приводила к позитивным результатам. И желательно избежать негативных проявлений лимита, о которых много говорили. Есть целое поколение талантливых футболистов, «испорченных» лимитом. Мы приветствуем желание министра вкладывать средства и создавать условия для развития детско-юношеского спорта, но лишь комплексная совместная работа по всем направлениям позволит обеспечить качественные изменения.