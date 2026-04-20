КДК не видит оснований для рассмотрения эпизода с Кордобой

вчера, 22:59
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, будет ли на ближайшем заседании рассмотрено поведение нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой» (2:2).

Ранее в Telegram-канале журналиста Ивана Карпова появилась видеозапись, на которой форвард предположительно показывает оскорбительный жест вратарю калининградского клуба Ивану Кукушкину.

Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Никаких заявлений от Кукушкина также нет в материалах. Пока проводим проверку, переговорим ещё с делегатом по данному вопросу. На сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение.

Фил Кио
вчера в 23:36
Надо полностью писать фамилию и профессию информатора. У журналиста-провокатора Карпова-Сексотова, появилась самопальная видеозапись, как-будто бы, предположительно форвард Кордоба, показывает оскорбительный жест 👌 вратарю Кукушкину, но видео весьма неинформативно. У КДК нет жеста, нет дела.
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:25
Никаких улик, значит рассматривать нечего...
