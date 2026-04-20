Ямаль второй год подряд получил премию Laureus

вчера, 23:24

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим молодым спортсменом года по версии Laureus.

Церемония награждения Laureus World Sports Awards-2026 прошла 20 апреля во дворце Сибелес в Мадриде. Она проводится ежегодно и награждает выдающихся спортсменов и команды за достижения в предыдущем году, а также за вклад в развитие спорта.

Ямаль уже становился обладателем премии в 2025 году.

shur
вчера в 23:30
....тяжела шапка Мономаха или не по Сеньке шапка, итак пацан
одеяло на себя сверх нормы натянул, что дальше?! Нам бы в радость, так ведь испортят парня! Смотрим ЧМ-26 и анализируем!!!
Alex_67
вчера в 23:28
Не слишком ли рано его накрывает слава?
Гость
