Ямаль второй год подряд получил премию Laureus

вчера, 23:24

Вингер «Барселоны» признан лучшим молодым спортсменом года по версии Laureus.

Церемония награждения Laureus World Sports Awards-2026 прошла 20 апреля во дворце Сибелес в Мадриде. Она проводится ежегодно и награждает выдающихся спортсменов и команды за достижения в предыдущем году, а также за вклад в развитие спорта.

Ямаль уже становился обладателем премии в 2025 году.