Габриэл Жезус — болельщику «Ман Сити»: «Я выиграл здесь 11 титулов»

сегодня, 00:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

У нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса возник конфликт с болельщиком «Манчестер Сити».

Игрок остался на скамейке запасных в матче команд в 33-м туре АПЛ. В соцсетях разлетелось видео, на котором футболист, выступавший за «горожан» с 2017 по 2022 год, разминается на бровке. Один из болельщиков МС, находившийся прямо за форвардом, крикнул: «Иуда, какой счёт?». Это привлекло внимание Жезуса, он подошёл к нему и сказал: «Я выиграл здесь 11 титулов», показывая на свою грудь.

Болельщик ответил: «Да, но кто ты теперь? Кто ты теперь?», после чего бразилец указал на болельщика и сделал жест руками на голове.

«Зенит» оштрафован на 300 тысяч рублей за бросок болельщиками бутылки
17 апреля
ОфициальноСтал известен самый посещаемый матч Кубка России в этом сезоне
17 апреля
СлухиБилеты на поезд из Нью-Йорка в Нью-Джерси могут сильно вырасти во время ЧМ
15 апреля
Рафинья извинился за свои жесты перед болельщиками «Атлетико»
15 апреля
ФИФА запретила традиционные для США вечеринки перед матчами ЧМ-2026
15 апреля
Апелляционный суд в Марокко подтвердил приговор сенегальским болельщикам
14 апреля
