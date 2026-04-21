Габриэл Жезус — болельщику «Ман Сити»: «Я выиграл здесь 11 титулов»

сегодня, 00:54

У нападающего «Арсенала» возник конфликт с болельщиком «Манчестер Сити».

Игрок остался на скамейке запасных в матче команд в 33-м туре АПЛ . В соцсетях разлетелось видео, на котором футболист, выступавший за «горожан» с 2017 по 2022 год, разминается на бровке. Один из болельщиков МС , находившийся прямо за форвардом, крикнул: «Иуда, какой счёт?». Это привлекло внимание Жезуса, он подошёл к нему и сказал: «Я выиграл здесь 11 титулов», показывая на свою грудь.

Болельщик ответил: «Да, но кто ты теперь? Кто ты теперь?», после чего бразилец указал на болельщика и сделал жест руками на голове.