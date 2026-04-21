Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

МЮ рассматривает трансфер Тчуамени в связи с возможным уходом Каземиро

сегодня, 08:22

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.

Руководство «красных дьяволов» рассматривает 26-летнего француза как прямую замену Каземиро, который, как ожидается, покинет «красных дьяволов» по окончании сезона.

Несмотря на то что действующее соглашение Тчуамени с «Реалом» рассчитано до 2028 года, переход может стать возможным при соблюдении ряда условий.

Ключевыми факторами станут трансферная политика мадридцев по укреплению средней линии и необходимость клуба в реализации активов для финансирования новых приобретений.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Hamman
сегодня в 10:43
Зря на Камавингу столько хейта выплеснули. Да, парень серьёзно оплошал, подвёл команду в ответственный момент, но и момент очень спорный. А с другой стороны много знаете топ игроков кто никогда не косячил? У всех бывает хотя бы одна провальная игра в карьере ,,не день Бекхема" так сказать. Не совладал со своими нервами. Парень то талантливый, как и Тчуамени. Если дать Камавинге шанс, глядишь и вырастет в нового Макелеле.
Команда молодцы, поддержали его, но главное чтобы теперь руководство не пошло на поводу эмоций.
Qvincy30
сегодня в 10:07
Не отдадут, он пока нужен реалу ибо лучше кандидатуры нет. Какавингу пусть берут, топовый разрушитель (игры своего клуба).
Варвар7
сегодня в 09:29
Типа , для "Разгрузки З/П ведомости"?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 