МЮ рассматривает трансфер Тчуамени в связи с возможным уходом Каземиро

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени стал приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.
Руководство «красных дьяволов» рассматривает 26-летнего француза как прямую замену Каземиро, который, как ожидается, покинет «красных дьяволов» по окончании сезона.
Несмотря на то что действующее соглашение Тчуамени с «Реалом» рассчитано до 2028 года, переход может стать возможным при соблюдении ряда условий.
Ключевыми факторами станут трансферная политика мадридцев по укреплению средней линии и необходимость клуба в реализации активов для финансирования новых приобретений.
Команда молодцы, поддержали его, но главное чтобы теперь руководство не пошло на поводу эмоций.
Команда молодцы, поддержали его, но главное чтобы теперь руководство не пошло на поводу эмоций.