Италия. Серия А 2025/2026

«Наполи» разрешил Лукаку завершить восстановление в Бельгии

сегодня, 08:41

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку достиг соглашения с руководством клуба относительно процесса восстановления после травмы.

По итогам встречи, в которой приняли участие сам футболист, его агент Федерико Пасторелло и спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна, было принято решение, что игрок отправится в Бельгию. Там форвард проведет заключительный этап реабилитации под контролем медицинского штаба клуба.

Ожидается, что возвращение Лукаку в общую группу состоится через две недели. Данная договоренность позволила урегулировать возникший ранее конфликт.

ОфициальноСын Клинсманна получил перелом шейного позвонка в матче Серии B
Вчера, 23:50
ОфициальноХавбек ПСЖ Витинья получил травму пятки в матче с «Лионом»
Вчера, 21:58
Слот прокомментировал характер травмы Мамардашвили в матче с «Эвертоном»
Вчера, 08:59
Голкипер «Ливерпуля» Мамардашвили получил повреждение в матче с «Эвертоном»
19 апреля
Росеньор — о травме Эстевао: «Он плакал в раздевалке»
19 апреля
ОфициальноГнабри выбыл на длительный срок из-за разрыва мышцы бедра
18 апреля
Водолей Сергеев
сегодня в 10:17
Неаполю в ближайшее время после восстановления будет более выгодно куда-нибудь продать 32-летнего, тем более после серьёзного конфликта.....
k775wy364s4q
сегодня в 09:18
Пусть там и остпется
Comentarios
сегодня в 08:59
Ну и хорошо
Али Самаркандский
сегодня в 08:50
Скорейшего выздоровления .И плодотворных игр Ромеллу.Нравится мне его игра.
Гость
