«Наполи» разрешил Лукаку завершить восстановление в Бельгии

1776750067

сегодня, 08:41

Нападающий «Наполи» достиг соглашения с руководством клуба относительно процесса восстановления после травмы.

По итогам встречи, в которой приняли участие сам футболист, его агент Федерико Пасторелло и спортивный директор неаполитанцев Джованни Манна, было принято решение, что игрок отправится в Бельгию. Там форвард проведет заключительный этап реабилитации под контролем медицинского штаба клуба.

Ожидается, что возвращение Лукаку в общую группу состоится через две недели. Данная договоренность позволила урегулировать возникший ранее конфликт.