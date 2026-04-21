В совете директоров «Реала» возникли разногласия по кандидатуре Моуриньо

сегодня, 08:48

«Реал» рассматривает возможность возвращения Жозе Моуриньо на пост главного тренера. По данным источника, представители «сливочных» уже выходили на связь с португальским специалистом, возглавляющим «Бенфику».

Несмотря на предварительный интерес, предметные переговоры пока не начались. Сам Моуриньо выразил готовность обсудить условия контракта, если получит официальное предложение.

Однако внутри руководства «Реала» сохраняются разногласия: часть представителей клуба выступает против назначения португальца.

112910415
сегодня в 10:47
тут прямо неизбежны разногласия ! )
Qvincy30
сегодня в 10:13
Было бы странно, если бы не было разногласий по поводу такой "специфический" личности)
Nenash
сегодня в 09:30
На безрыбье и рак рыба.. 🤭
gbweq5xcayyz
сегодня в 09:26
Интересно было посмотреть на его очередной приход в Реал
пират Елизаветы
сегодня в 09:22
Кажется, в летом мы увидим новые серии Санта Барбары по мадридски
shur
сегодня в 08:59
....ко мне ночью Мессия проходила....!!!!!
Comentarios
сегодня в 08:58
К сожалению Маур уже не тот
