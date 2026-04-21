В совете директоров «Реала» возникли разногласия по кандидатуре Моуриньо

«Реал» рассматривает возможность возвращения на пост главного тренера. По данным источника, представители «сливочных» уже выходили на связь с португальским специалистом, возглавляющим «Бенфику».

Несмотря на предварительный интерес, предметные переговоры пока не начались. Сам Моуриньо выразил готовность обсудить условия контракта, если получит официальное предложение.

Однако внутри руководства «Реала» сохраняются разногласия: часть представителей клуба выступает против назначения португальца.