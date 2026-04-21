Агент Эспозито заявил, что форвард хочет остаться в «Интере» на 10 лет

Марио Джуффреди, агент нападающего «Интера» , опроверг слухи о возможном уходе игрока из миланского клуба.

Он полностью доволен своим положением в «Интере». Полагаю, и клуб, и сам футболист настроены на совместное будущее в течение как минимум десяти лет. Мы даже не рассматриваем варианты с другими командами — это может произойти только в том случае, если инициатива будет исходить от руководства «нерадзурри». Лично для нас трансферного рынка в отношении Эспозито просто не существует. Он хочет играть только здесь. Я считаю, что в этом сезоне его прогресс даже превзошел наши самые смелые ожидания.