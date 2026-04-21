Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад» после болезни

сегодня, 10:12

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вернулся к полноценным тренировкам после болезни. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

Захарян вчера принял участие в первой тренировке после болезни. Он чувствует себя хорошо, и тренировался в общей группе.

Ранее российский хавбек «Сосьедада» пропустил финальный матч Кубка Испании против «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти) из-за острого гастроэнтерита.

«Наполи» разрешил Лукаку завершить восстановление в Бельгии
Сегодня, 08:41
ОфициальноСын Клинсманна получил перелом шейного позвонка в матче Серии B
Вчера, 23:50
ОфициальноХавбек ПСЖ Витинья получил травму пятки в матче с «Лионом»
Вчера, 21:58
Слот прокомментировал характер травмы Мамардашвили в матче с «Эвертоном»
Вчера, 08:59
Голкипер «Ливерпуля» Мамардашвили получил повреждение в матче с «Эвертоном»
19 апреля
Росеньор — о травме Эстевао: «Он плакал в раздевалке»
19 апреля
Kostya-515
сегодня в 10:50
Обладатель Кубка Испании!
Трофей можно поставить на полку к "сухарю"))
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:44
Вся, Лига вздрогнула от этой новости. Тренеры озабочены, как сдержать суперзахаряна?
lotsman
сегодня в 10:23
Непонятная ситуация с Захаряном. То две недели писали что он полностью готов, потом писали что он может попасть в состав на игру. А теперь пишут что он наконец то выздоровел и может приступить к тренировкам. Где истина?)
Гость
