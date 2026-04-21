Захарян вернулся в общую группу «Реала Сосьедад» после болезни

сегодня, 10:12

Полузащитник «Реала Сосьедад» вернулся к полноценным тренировкам после болезни. Об этом сообщил пресс-атташе испанского клуба Йон Андер Мундуате.

Захарян вчера принял участие в первой тренировке после болезни. Он чувствует себя хорошо, и тренировался в общей группе.

Ранее российский хавбек «Сосьедада» пропустил финальный матч Кубка Испании против «Атлетико» (2:2, 4:3 по пенальти) из-за острого гастроэнтерита.