Степашин: «Решение по контракту Гусева примут по итогам Кубка России»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что решение о продлении контракта с главным тренером Роланом Гусевым будет принято по итогам выступления команды в Кубке России.
В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча.
Первый матч финала Пути РПЛ против «Краснодара» завершился со счетом 0:0, ответная игра запланирована на 7 мая.