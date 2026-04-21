Степашин: «Решение по контракту Гусева примут по итогам Кубка России»

сегодня, 10:38

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что решение о продлении контракта с главным тренером Роланом Гусевым будет принято по итогам выступления команды в Кубке России.

В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России. Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча.

Первый матч финала Пути РПЛ против «Краснодара» завершился со счетом 0:0, ответная игра запланирована на 7 мая.

Все новости
Агент Эспозито заявил, что форвард хочет остаться в «Интере» на 10 лет
Сегодня, 09:48
Конате заявил о скором продлении контракта с «Ливерпулем»
Вчера, 15:45
Собослаи: «Вижу себя в клубе надолго, но прогресса в переговорах нет»
Вчера, 13:00
«Барселона» предложит Левандовскому контракт на один год
Вчера, 11:19
Винисиус может подписать новый контракт с «Реалом» до начала ЧМ-2026
Вчера, 10:56
«Реал» начал переговоры о продлении договора с Рюдигером
Вчера, 08:15
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:42
В Краснодаре у Динамо шансов нет. Это будет последний матч Гусева?
Гость
