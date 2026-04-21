Шевалье может покинуть ПСЖ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

Голкипер ПСЖ Лукас Шевалье готов рассмотреть предложения о трансфере в летнее межсезонье. Французский вратарь недоволен текущим положением в команде и отсутствием игровой практики.
Шевалье, перешедший из «Лилля» летом 2025 года, успешно начал сезон в статусе основного вратаря. Однако с конца января тренерский штаб парижан сделал выбор в пользу Матвея Сафонова, который с того момента неизменно выходит в стартовом составе.
По информации источника, интерес к французскому вратарю проявляет «Тоттенхэм». При этом отмечается, что переход возможен только в случае сохранения лондонским клубом прописки в АПЛ.
Кроме всего, не надо забывать, что Матвей играет в мощнейшей команде, где незаурядные партнеры могут подстраховать, как это было во второй игре с Ливерпулем, когда Матвей выскочил на соперника, но отбил мяч перед собой, после чего игрок Ливерпуля бил уже практически в пустые ворота, но спас игрок ПСЖ. Не окажись на пути мяча защитник- быть бы голу... Я далек от того, чтобы предвосхищать события и уже сейчас короновать Сафонова. Для вратаря, как ни для одного другого полевого игрока важна стабильность, а её то, как раз и не наблюдается.........................................................
p.s. и не надо зачислять меня в хейтеры Сафонова.))) К нему, точно, у меня нет антипатии, в отличие, от его партнера по команде... Я просто стараюсь объективно смотреть на вещи.
Кроме всего, не надо забывать, что Матвей играет в мощнейшей команде, где незаурядные партнеры могут подстраховать, как это было во второй игре с Ливерпулем, когда Матвей выскочил на соперника, но отбил мяч перед собой, после чего игрок Ливерпуля бил уже практически в пустые ворота, но спас игрок ПСЖ. Не окажись на пути мяча защитник- быть бы голу... Я далек от того, чтобы предвосхищать события и уже сейчас короновать Сафонова. Для вратаря, как ни для одного другого полевого игрока важна стабильность, а её то, как раз и не наблюдается.........................................................
p.s. и не надо зачислять меня в хейтеры Сафонова.))) К нему, точно, у меня нет антипатии, в отличие, от его партнера по команде... Я просто стараюсь объективно смотреть на вещи.