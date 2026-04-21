Шевалье может покинуть ПСЖ из-за проигрыша конкуренции Сафонову

сегодня, 10:55

Голкипер ПСЖ Лукас Шевалье готов рассмотреть предложения о трансфере в летнее межсезонье. Французский вратарь недоволен текущим положением в команде и отсутствием игровой практики.

Шевалье, перешедший из «Лилля» летом 2025 года, успешно начал сезон в статусе основного вратаря. Однако с конца января тренерский штаб парижан сделал выбор в пользу Матвея Сафонова, который с того момента неизменно выходит в стартовом составе.

По информации источника, интерес к французскому вратарю проявляет «Тоттенхэм». При этом отмечается, что переход возможен только в случае сохранения лондонским клубом прописки в АПЛ.

Groboyd
сегодня в 11:51
Сафонов средний вратарь, но проблема Шевалье, что он примерно такой же и ещё более неуверенный в своих силах вратарь.
Ruslik1982
сегодня в 11:50
после 8-0 от Баварии он вернется в ворота )
d9vfvs86h8q6
сегодня в 11:46
У Матвея сейчас пока всё складывается, удачи ему, остальное его не должно беспокоить, контракт у него хороший
Capral
сегодня в 11:17
Никуда ему уходить не надо, надо иметь терпение. Игры Сафонова показывают, что играет он неровно и ошибок хватает... На выходах играть боится, часто нерешителен. В недавней игре с Лионом получил первый мяч в ближний угол, да и второй, тоже, при большем везении можно было отбить. Сафон- обычный вратарь, у которого удачные матчи чередуются с провальными, как в игре Лигe-1, когда он мяч выронил из рук.......................................
Кроме всего, не надо забывать, что Матвей играет в мощнейшей команде, где незаурядные партнеры могут подстраховать, как это было во второй игре с Ливерпулем, когда Матвей выскочил на соперника, но отбил мяч перед собой, после чего игрок Ливерпуля бил уже практически в пустые ворота, но спас игрок ПСЖ. Не окажись на пути мяча защитник- быть бы голу... Я далек от того, чтобы предвосхищать события и уже сейчас короновать Сафонова. Для вратаря, как ни для одного другого полевого игрока важна стабильность, а её то, как раз и не наблюдается.........................................................
p.s. и не надо зачислять меня в хейтеры Сафонова.))) К нему, точно, у меня нет антипатии, в отличие, от его партнера по команде... Я просто стараюсь объективно смотреть на вещи.
lazzioll
сегодня в 11:16
ПСЖ вообще может про94 чемпионат при неудачном для себя раскладе и если Ланс выложится в очной встрече на 483%. вот тогда там много кто может покинуть клуб))
Фил Кио
сегодня в 11:14, ред.
Не знают французы Главную русскую пословицу: «Русские долго запрягают, но быстро едут», русские люди, как правило, долго собираются с силами, изучают, присматриваются, обдумывают, не спеша начинают, выбранное дело, но если уж начали — действуют решительно, энергично и добиваются цели.
Очень надеюсь, что Матвей, тоже знает эту пословицу и всё сделает, чтобы соответствовать второй её части. Матвей, верим!!!
adekvat
сегодня в 11:10
Да пусть подождет немножко, судя по последней игре, шансы у него есть.
25процентный клоун
сегодня в 11:08
Правильно делает.Молодой и перспективный. Играть надо
Vahidlapsha
сегодня в 11:02
Пусть едет в чемпионат Кипра к Кокорину, там он будет легендой и стабильно выступать.
AlanW 1
сегодня в 11:02
Матвей молодец 👍
