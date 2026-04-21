Форвард «Локомотива» Воробьёв отклонил предложение о продлении контракта

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев с высокой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.
По данным источника, футболист ответил отказом на очередное предложение «железнодорожников» по пролонгации трудового соглашения.
Сообщается, что финансовые условия, предложенные клубом, предполагали заработную плату в размере 10 млн рублей в месяц. Однако данное предложение не удовлетворило сторону игрока.
Текущий контракт нападающего истекает летом 2024 года, что позволяет ему вести переговоры с другими командами. На данный момент предметный интерес к Воробьеву проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».