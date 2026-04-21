Форвард «Локомотива» Воробьёв отклонил предложение о продлении контракта

сегодня, 11:25

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев с высокой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным источника, футболист ответил отказом на очередное предложение «железнодорожников» по пролонгации трудового соглашения.

Сообщается, что финансовые условия, предложенные клубом, предполагали заработную плату в размере 10 млн рублей в месяц. Однако данное предложение не удовлетворило сторону игрока.

Текущий контракт нападающего истекает летом 2024 года, что позволяет ему вести переговоры с другими командами. На данный момент предметный интерес к Воробьеву проявляют ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».

Водолей Сергеев
сегодня в 11:50, ред.
У меня местчковое только одно пока мнение - РЖД почему то жмётся финансово...впрочем мне трудно сопоставить интересы и возможности сторон..
