Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Бонуччи призвал реформировать итальянский футбол и пригласить Гвардиолу

сегодня, 11:34

Бывший капитан национальной сборной Италии и «Ювентуса» Леонардо Бонуччи выступил за радикальное обновление структуры управления и подготовки в итальянском футболе. В качестве идеального кандидата на роль лидера этих преобразований он назвал нынешнего главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

Первостепенная задача — тотальная реконструкция системы итальянского футбола, причем фундаментом здесь должна стать оборона. Нам необходимо набраться смелости и признать реальное положение дел: только так мы вернем себе глобальный авторитет и статус великой державы, которой были в ранге чемпионов мира. У нас подрастает талантливая молодежь — им жизненно необходим карт-бланш и время на адаптацию. Если же мы действительно нацелены на фундаментальные реформы, то Пеп — тот самый лидер, который способен их осуществить. Реализовать это крайне непросто, но запретить нам мечтать никто не может.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
Groboyd
сегодня в 11:46
Если возвращаться к корням, к фундаменту в обороне, то причём тут Гвардиола. Тут скорее Аллегри нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 