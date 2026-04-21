В Федерации футбола Буркина-Фасо подтвердили игру со сборной России 5 июня
Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Буркина-Фасо согласовали проведение товарищеского матча между национальными сборными. Генеральный секретарь федерации Буркина-Фасо Балима Бурейма подтвердил подписание всех необходимых документов.
Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве.
["news\/1426324\/barselona-real","news\/1426323\/frattezi-davide-roma","news\/1426320\/vorobyov-dmitriy-spartak","news\/1426319\/rossiya-zhenskaya","news\/1426318\/karreras-alvaro-arsenal","news\/1426317\/mitrofanov-maksim-rossiya","news\/1426315\/dyabi-alamara-midtyulland","news\/1426314\/egipet-rossiya","news\/1426313\/ekitike-ugo-liverpul","news\/1426310\/karpukas-artyom-krasnodar","news\/1426309\/dzagoev-alan-aldonin-evgeniy","news\/1426308\/silva-bernardu-manchester-siti","news\/1426307\/bonuchchi-leonardo-italiya","news\/1426306\/vorobyov-dmitriy-lokomotiv","news\/1426305\/shevale-lukas-tottenhem","news\/1426304\/gusev-rolan-dinamo","news\/1426303\/zaharyan-arsen-real-sosedad","news\/1426300\/espozito-franchesko-pio-inter","news\/1426299\/zaharyan-arsen-real-sosedad","news\/1426298\/gordon-entoni-bavariya","news\/1426296\/mourino-zhoze-real","news\/1426295\/lukaku-romelu-napoli","news\/1426294\/krupi-manchester-yunayted","news\/1426293\/kazemiro-real","news\/1426292\/cska-milan","news\/1426291\/atletiko-real-sosedad","news\/1426289\/gabriel-zhezus","news\/1426288\/pari-sen-zhermen","news\/1426286\/vulverhemptonkristal-pelas","news\/1426285\/klinsmann-dzhonatan-klinsmann-yurgen"]