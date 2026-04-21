В Федерации футбола Буркина-Фасо подтвердили игру со сборной России 5 июня

сегодня, 12:50

Российский футбольный союз (РФС) и Федерация футбола Буркина-Фасо согласовали проведение товарищеского матча между национальными сборными. Генеральный секретарь федерации Буркина-Фасо Балима Бурейма подтвердил подписание всех необходимых документов.

Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных России и Буркина-Фасо, все документы подписаны. Игра пройдет 5 июня в Москве.

Варвар7
сегодня в 14:44
Вот будет номер, если виртуозы из Буркина-Фасо возьмут и "заФасуют" наших - так , что с ними надо стараться держать "Фасон"...)))
Фил Кио
сегодня в 13:48
Ну, и отлично, а я начал уже волноваться: приедут, не приедут. Главное бонус от РФС получили, документы подписали. Ждём.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:59
Раньше это была Верхняя Вольта, а теперь в переводе означает Страна честных людей? Так бывает в мире?
