Египет рассматривает предложение от России о проведении матча в Каире
1776768680
Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации (EFA) Мустафа Аззам сообщил, что организация рассматривает возможность проведения товарищеской встречи со сборной России.
Решение по товарищескому матчу со сборной России пока не принято. Нам поступило предложение от российской стороны, мы его рассмотрели и сказали, что рассчитываем сыграть у себя дома. Мы можем принять сборную России 29 мая в Каире, если нам удастся договориться. Для сборной Египта было бы удобнее сыграть у себя дома, а не на выезде, чтобы избежать частых перелетов перед стартом ЧМ. Департаменты наших федераций продолжают общение по организации этого матча.
