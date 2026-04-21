Митрофанов: «Сборная России может сыграть три матча в июне»

Генеральный секретарь РФС сообщил о планах национальной сборной на июнь и статусе команды в международном футболе.

Наша основная задача сегодня — возвращение главной сборной в международные соревнованиям, в том числе к отборочному турниру Евро‑2028.С 2022 года наши команды выступают с флагом и гимном в товарищеских матчах. Нам удалось добиться неналожения подобного рода ограничений. Все товарищеские матчи сборной являются официальными и проходят в соответствии с регламентами ФИФА , их результаты учитываются в рейтинге ФИФА . Очень важно, что нам удалось отстоять эти позиции для рейтинга на будущее.

Параллельно наши юниорские мужские и женские сборные регулярно играют в турнирах развития под эгидой УЕФА с флагом и гимном, ближайшие пройдут в апреле в Белоруссии и Казахстане.

Что касается ближайших товарищеских матчей сборной России, то мы ведем переговоры. Они, как известно, любят тишину и идут объективно достаточно сложно. Ближайшее окно — в июне. Думаю, в это время удастся провести три товарищеских матча. Скоро расскажем, с какими командами и где.