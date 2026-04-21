Женская сборная России опустилась на одну позицию в новом рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась с 28-го на 29-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации. В активе сборной России 1699,74 балла.
В рамках апрельского сбора российские футболистки провели две товарищеские встречи с молодежной сборной России. Первый матч завершился победой основной команды со счетом 1:0, вторая игра свелась к ничьей — 0:0.
Лидерство в мировом рейтинге сохраняет сборная Испании (2083,09). На второй строчке располагается команда США (2054,65), а на третью позицию поднялась сборная Англии — (2038,72).