«Спартак» может подписать Воробьёва

сегодня, 15:19

Руководство «Спартака» не вынесло окончательного решения относительно продления сотрудничества с нападающим Антоном Заболотным.

Несмотря на удовлетворенность формой игрока, клуб определится с его будущим лишь в конце сезона.

Параллельно «красно-белые» рассматривают кандидатуру Дмитрия Воробьева из «Локомотива». Его трансфер будет зависеть от возможного ухода Манфреда Угальде.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:49
И Витя Лосев, справа...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:32
...да, Минхерц, Серега трудяга был на поле!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:32, ред.
"Спартаку" конечно нужен хороший стабильный забивной форвард.
И Воробьёв вполне бы подошёл на эту роль, тем более, что он российский игрок,
что актуально в условиях ужесточения лимита на легионеров. Он рослый, подвижный, скоростной форвард, может играть и центрального и флангового нападающего. А Заболотного вообще гнать нужно, зачем это 34-летнее недоразумение "Спартаку"? Заболотный и когда молодой был скоростными и забивными качествами не отличался, а сейчас тем более.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:57, ред.
Некрасов вчера сказал что Спартак к ужесточению лимита готов, он наверное имел ввиду что есть деньги на трансферы, то что это ещё не всё что нужно в футболе он пока наверное не в курсе. Заболотный вообще не понимаю с какого перепуга футболистом считается. Тут и думать нечего, без выходного пособия на выход. Любой игрок будет лучше Заболотного, можно смело хоть из пердива брать ему замену.
Capral
Capral
сегодня в 15:40
На мой взгляд, Пиняев больше подошел бы Спартаку. Но с другой стороны, если рассматривать Воробьева или Заболотного, то конечно- Воробей предпочтительней и намного. С первого дня не понимал его присутствия в Спартаке, потому что, Спартак и Заболотный- слова антонимы... Воробей, весьма отдаленно напоминает мне С.Родионова, который, преимущественно играл в центре, но часто и фланги менял. Впрочем, в то время, в советском футболе, не было даже формального соблюдения понятий- центральный или фланговый форвард.....................................
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:33
Ну...ну лучше конечно не забивного Угальде...тем более свой российский...
Гость
