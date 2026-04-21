«Спартак» может подписать Воробьёва

Руководство «Спартака» не вынесло окончательного решения относительно продления сотрудничества с нападающим Антоном Заболотным.
Несмотря на удовлетворенность формой игрока, клуб определится с его будущим лишь в конце сезона.
Параллельно «красно-белые» рассматривают кандидатуру Дмитрия Воробьева из «Локомотива». Его трансфер будет зависеть от возможного ухода Манфреда Угальде.
И Воробьёв вполне бы подошёл на эту роль, тем более, что он российский игрок,
что актуально в условиях ужесточения лимита на легионеров. Он рослый, подвижный, скоростной форвард, может играть и центрального и флангового нападающего. А Заболотного вообще гнать нужно, зачем это 34-летнее недоразумение "Спартаку"? Заболотный и когда молодой был скоростными и забивными качествами не отличался, а сейчас тем более.