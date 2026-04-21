«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Оливии Родриго

Игроки «Барселоны» выйдут на поле в матче с «Реалом» 10 мая в специальной форме.

По информации источника, в рамках действующего соглашения с титульным спонсором, стриминговым сервисом Spotify, на экипировку каталонского клуба будет нанесен логотип американской исполнительницы Оливии Родриго.

В рамках подготовки к рекламной кампании певица уже приняла участие в официальной фотосессии. Сообщается, что Родриго может лично присутствовать на стадионе во время проведения встречи.