«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Оливии Родриго

сегодня, 15:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал10.05.2026 в 22:00 Не начался

Игроки «Барселоны» выйдут на поле в матче с «Реалом» 10 мая в специальной форме.

По информации источника, в рамках действующего соглашения с титульным спонсором, стриминговым сервисом Spotify, на экипировку каталонского клуба будет нанесен логотип американской исполнительницы Оливии Родриго.

В рамках подготовки к рекламной кампании певица уже приняла участие в официальной фотосессии. Сообщается, что Родриго может лично присутствовать на стадионе во время проведения встречи.

Перевод с mundodeportivo.com Фото: Сайт barcauniversal
Hamman
Hamman
сегодня в 19:06
Контракт обязывает значит наносить эти эмблемы на экипировку? А если у какого-нибудь исполнителя на логотипе будет надпись Hala Madrid ?
Крайне интересное условие контракта...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 17:19
Даже не представляю, кто это такая...
Qvincy30
Qvincy30
сегодня в 16:27
    Kostya-515
    Kostya-515
    сегодня в 16:10
    "Сообщается, что Родриго может лично присутствовать на стадионе во время проведения встречи."
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1426324/barselona-real 21.04.2026

    Это относится и к певице, и к игроку Реала)
    Гость
