«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с логотипом певицы Оливии Родриго

Игроки «Барселоны» выйдут на поле в матче с «Реалом» 10 мая в специальной форме.
По информации источника, в рамках действующего соглашения с титульным спонсором, стриминговым сервисом Spotify, на экипировку каталонского клуба будет нанесен логотип американской исполнительницы Оливии Родриго.
В рамках подготовки к рекламной кампании певица уже приняла участие в официальной фотосессии. Сообщается, что Родриго может лично присутствовать на стадионе во время проведения встречи.
Крайне интересное условие контракта...
Это относится и к певице, и к игроку Реала)