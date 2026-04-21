Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Иран выдвинул условия для участия в чемпионате мира по футболу в США

сегодня, 16:35

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что национальная сборная продолжает подготовку к чемпионату мира 2026 года, однако окончательное решение о поездке команды в Северную Америку будет принимать руководство страны.

Спортивное ведомство обязано обеспечить качественную подготовку сборной, однако окончательный вердикт относительно поездки на турнир вынесет руководство страны. Мы ждем гарантий безопасности для наших футболистов и рассчитываем, что принимающая сторона откажется от своей провокационной и авантюрной политики. Только в этом случае участие станет возможным. Любое другое государство в подобной ситуации было бы немедленно лишено права на проведение чемпионата мира и Олимпийских игр. К сожалению, мировое сообщество игнорирует действия США и Израиля. Мы намерены использовать инструменты спортивной дипломатии, чтобы призвать международные структуры к решительности и осуждению этой агрессии. Несмотря на политическую ситуацию, мы строго соблюдаем регламент и продолжаем работу. Иранская сборная может пропустить чемпионат, если правительство примет такое решение. Но если поездка состоится, наша цель — показать максимально достойный результат и заявить о себе на мировой арене.

Подписывайся в ВК
Все новости
Иран
Перевод с 1news.az Фото: Сайт nytimes
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 