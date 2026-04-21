Флик: «Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ – моя главная цель в клубе»
Главный тренер «Барселоны» в ходе пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Сельты» заявил, что его основной профессиональной задачей является победа в Лиге чемпионов.
Выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» – моя главная цель в клубе. Считаю, что титул достижим в ближайшей перспективе, если мы будем грамотно работать на рынке и избегать необдуманных сделок. У нас отличная структура, которую нужно лишь развивать. Также я мечтаю поработать на реконструированной арене. Понимаю, что мое будущее здесь зависит от итогового счета на табло, но я счастлив быть частью этой семьи и сосредоточен на решении текущих задач.
