Флик: «Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ – моя главная цель в клубе»

сегодня, 16:58

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в ходе пресс-конференции перед матчем чемпионата Испании против «Сельты» заявил, что его основной профессиональной задачей является победа в Лиге чемпионов.

Выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной» – моя главная цель в клубе. Считаю, что титул достижим в ближайшей перспективе, если мы будем грамотно работать на рынке и избегать необдуманных сделок. У нас отличная структура, которую нужно лишь развивать. Также я мечтаю поработать на реконструированной арене. Понимаю, что мое будущее здесь зависит от итогового счета на табло, но я счастлив быть частью этой семьи и сосредоточен на решении текущих задач.

Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:17
Если Флик останется еще на пару сезонов, то сможет выиграть ЛЧ. Укрепить пару позиций и не попасть на Атлетико и всё, победа в кармане.
Nenash
Nenash ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:54
Кто это мы?.. 🤔🤭
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 18:13
Мы говорим про Барселону. До Реала дело дойдет.
Nenash
Nenash ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:09
Второй год подряд. 0 трофеев.. Легко.. Вот что надо "изучать".. Пфф.. 🤭
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 17:31, ред.
Ага, второй год подряд, легко........................................... Даже Рафа не помог в прошлом сезоне и блистательный Ямаль.)))
Nenash
Nenash
сегодня в 17:21
Легко.. Надо купить Осимхена и Ван Дейка.. Остальное сделает Ямаль.. ☝️
Capral
Capral
сегодня в 17:10
Чувак, сам себе противоречит. Ну если грамотно укрепляться, то зачем тогда Рэшфорд, который, по всем законам жанра не соответствует Барселоне- ни ментально, ни в игровом плане? Но главное, Флик не говорит, о том футболе, который он исповедует, и который не желает менять... Его Бавария, которая выигрывала ЛЧ была другой командой- организованной, но побеждавшая в ковидный год и при пустых трибунах. Его сборная- была полностью разбалансированной и психологически неустойчивой, о чем неоднократно писала немецкая печать. А его Барселона- нацелена только на атаку, при этом, пренебрегая основными законами построения тактики и тем более стратегии. Так о какой же победе в ЛЧ идет речь? Но как говорится- хотеть не вредно, вредно не хотеть..................................
AzzY
AzzY
сегодня в 17:02
Значит Флик - это надолго
