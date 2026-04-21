ЭСК поддержала два решения арбитра матча «Рубин» — «Акрон»

сегодня, 17:52
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по матчу 25-го тура РПЛ между «Рубином» и «Акроном» (1:1).

Казанский клуб обратился с просьбой проверить решение арбитра Евгения Кукуляка не назначать пенальти в ворота тольяттинской команды на 19-й минуте. Комиссия решила, что судья действовал правильно.

«Акрон» попросил проверить решение судьи об удалении защитника Марата Бокоева после видеопросмотра на 67-й минуте. Комиссия постановила, что решение арбитра было верным.

ОфициальноЧистяков рассудит «Спартак» и «Краснодар» в 26-м туре РПЛ
Вчера, 13:37
Артига: «Главными лицами на поле должны быть игроки, а не судьи»
18 апреля
«Реал» не будет подавать протест на судейство в матче с «Баварией»
18 апреля
ОфициальноВ Аргентине будут наказывать игроков, наступающих двумя ногами на мяч
17 апреля
ОфициальноЭСК: Карасёв ошибся, удалив Педро в матче «Зенит» — «Краснодар»
17 апреля
«Барселона» подала жалобу в УЕФА на судейство в Лиге чемпионов
16 апреля
