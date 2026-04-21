ЭСК поддержала два решения арбитра матча «Рубин» — «Акрон»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) вынесла решения по матчу 25-го тура РПЛ между «Рубином» и «Акроном» (1:1).

Казанский клуб обратился с просьбой проверить решение арбитра не назначать пенальти в ворота тольяттинской команды на 19-й минуте. Комиссия решила, что судья действовал правильно.

«Акрон» попросил проверить решение судьи об удалении защитника Марата Бокоева после видеопросмотра на 67-й минуте. Комиссия постановила, что решение арбитра было верным.