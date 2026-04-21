«Ростов» скоро сократит задолженность более чем на 1 млрд рублей

сегодня, 18:12

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о предстоящем сокращении общей задолженности клуба ещё более чем на 1 млрд рублей после перевода долга в акции.

Сегодня мы получили уведомление Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций. Это позволит нам запустить процесс трансформации имеющейся задолженности в акции клуба.

Процесс идёт, в ближайшее время планируется завершить все обязательные процедуры, и задолженность будет ликвидирована. В итоге число акций АО ФК «Ростов» вырастет до более 1 млрд шт.

У нас были долговые обязательства перед определённым кругом лиц. Мы подали заявку через Центробанк России и уже одобрили её в ФАС России. В итоге задолженность превратилась в пакет акций, которыми сейчас владеет правительство Ростовской области. Соответственно, задолженность списывается.

Также Гончаров сообщил, что у клуба остался долг в районе 500 миллионов рублей.

Весной прошлого года Контрольно-счётная палата Ростовской области провела в клубе аудит. По информации ведомства, отрицательные чистые активы клуба на тот момент достигали 2 млрд рублей, финансовое состояние «Ростова» признали критическим. Однако в феврале Гончаров сообщал, что за 2025 год клубу удалось погасить задолженность на 400-500 млн.

Трезвый повар
сегодня в 18:21
Эта схема с эмиссией акций единственный вариант сократить миллиардную задолженность
Надеюсь успешное всё пройдёт. Иначе у Ростова могли быть проблемы с лицензированием на следующий сезон
