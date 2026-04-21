Олич: «Непривычно видеть ЦСКА на 6-м месте»
Бывший футболист и тренер ЦСКА поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне.
ЦСКА много инвестировал в состав. Непривычно видеть команду на шестом месте. По именам в ЦСКА отличная команда. В начале сезона я думал, что команда будет бороться за чемпионство. Но на вторую часть сезона «армейцев» точно не хватило. В чём дело? Без понятия.
["news\/1426344\/moyzes","news\/1426342\/petrov-maksim-real","news\/1426341\/safonov-matvey-pari-sen-zhermen","news\/1426340\/yildyz-kenan-manchester-yunayted","news\/1426339\/makarov-denis-kayserispor","news\/1426336\/tyukavin-konstantin-atletiko","news\/1426335\/rostov","news\/1426334\/barko-esekel-spartak","news\/1426333\/kukulyak-evgeniy","news\/1426332\/kevin-krasnodar","news\/1426331\/modrich-luka-milan","news\/1426330\/mostovoy-aleksandr","news\/1426329\/talalaev-andrey-baltika","news\/1426328\/flik-hans-diter-barselona","news\/1426327\/kopmeyners-teyn-manchester-yunayted","news\/1426326\/iran","news\/1426325\/trafford-dzheyms-yuventus","news\/1426324\/barselona-real","news\/1426323\/frattezi-davide-roma","news\/1426320\/vorobyov-dmitriy-spartak","news\/1426319\/rossiya-zhenskaya","news\/1426318\/karreras-alvaro-arsenal","news\/1426317\/mitrofanov-maksim-rossiya","news\/1426315\/dyabi-alamara-midtyulland","news\/1426314\/egipet-rossiya","news\/1426313\/ekitike-ugo-liverpul","news\/1426311\/rossiya-burkina-faso","news\/1426310\/karpukas-artyom-krasnodar","news\/1426309\/dzagoev-alan-aldonin-evgeniy","news\/1426308\/silva-bernardu-manchester-siti"]