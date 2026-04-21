Олич: «Непривычно видеть ЦСКА на 6-м месте»

сегодня, 18:28

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич поделился мнением об игре «армейцев» в нынешнем сезоне.

ЦСКА много инвестировал в состав. Непривычно видеть команду на шестом месте. По именам в ЦСКА отличная команда. В начале сезона я думал, что команда будет бороться за чемпионство. Но на вторую часть сезона «армейцев» точно не хватило. В чём дело? Без понятия.

Capral
сегодня в 18:52
Непривычно, конечно, потому что нет сейчас в ЦСКА новых Оличей...
Владимир_Спартак
сегодня в 18:37
Свято место пусто не бывает...)
shur
сегодня в 18:37, ред.
...а Олич в курсе реплики :" ...Вот приедет Барин,барин всё погубит,тьфу ты рассудит!!!" История,да не та!!!
Гость
