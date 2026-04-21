Агент Макарова о «Кайсериспоре»: «Уже занимаемся общением по контракту»

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника «Кайсериспора» , сообщил о разговорах по продлению контракта с футболистом.

Хавбек перешёл в турецкий клуб из московского «Динамо» в начале года. На его счету девять матчей в составе команды, в которых он не отметился результативными действиями. Нынешнее соглашение футболиста будет действовать до конца сезона.

Конечно, чуть расстраиваемся из‑за реализации моментов, но в плане качества игры Денис там достаточно прилично себя показывает. Там не самая сильная команда, но он создаёт достаточно много голевых моментов. Чуть подкачивает реализация, но радует, что у него есть эти моменты, он их находит, создаёт сам. С его передач не забивают… Он уже отдавал не одну прекрасную передачу, но там тоже люди не реализовывают моменты.

В футболе такое бывает. Мы ни на кого не ссылаемся, работаем сами. Знаю, что он усердно трудится, дополнительно работает. Поэтому уверен, это всё придет. Сейчас задача номер один, конечно, сохранить команду в высшем дивизионе. К нему прекрасно относятся болельщики команды, очень любят его. Президент клуба — тоже. И нам уже предлагают общаться по новому договору. Но мы пока заточены на то, чтобы решить все вопросы с результатом, а потом уже будем думать, принимать решение. А так, параллельно уже занимаемся общением по контракту. Посмотрим, время покажет.

Ну и надо учитывать, что чемпионат Турции очень качественный. Очень открытый и скоростной футбол. Как минимум там чемпионат не слабее российского, а то и сильнее. Денис там выглядит очень достойно. Опять же, создаёт моменты, но пока подкачивает реализация.