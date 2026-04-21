Лига 1 выложила фильм о Матвее Сафонове

сегодня, 18:53

Французская Лига 1 опубликовала документальный фильм, посвящённый вратарю ПСЖ Матвею Сафонову.

В нём рассказывается о пути российского футболиста — от начала карьеры до перехода во французский клуб. Также представлены интервью с семьёй игрока, его бывшими товарищами по команде и тренерами.

В Лиге 1 отметили необычный интеллект Сафонова, его увлечение математикой и шахматами, а также то, что он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как немногие вратари сегодня.

Чичарито будет работать футбольным экспертом на ТВ во время ЧМ-2026
10 апреля
В Москве состоялась премьера фильма об истории «Зенита»
18 марта
Презентован фильм «Зенит навсегда»
17 марта
Генеральный продюсер Матч ТВ рассказал о показе матчей сборной в 2026 году
17 марта
«Матч ТВ» работает с лигами, но возвращение АПЛ маловероятно — Жаров
30 декабря 2025
В ДР Конго остановили работу 20 телеканалов за незаконный показ матчей
25 декабря 2025
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:32
Фильм- заказуха, это понятно. Вопрос только, чья?
DXTK
DXTK ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:32
Присоединюсь к вашей беседе....

Вот тут..........другой коммента капрала..... о Шевалье.....который может перейти в Тоттенхэм так как номер 1 Сафонов....... из текста.......

p.s. и не надо зачислять меня в хейтеры Сафонова.))) К нему, точно, у меня нет антипатии, в отличие, от его партнера по команде... Я просто стараюсь объективно смотреть на вещи.

PS И тут продолжение следует.........ну точно не хейтир....вспоминая игру за сборную и прочее.......
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:29
Лютый артхаус ))...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:27
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 19:26
Мотя звезда! Только футбола или экрана?
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:26
Ферзь стоит на бровке волосатый недовольный, пора привыкнуть)))
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:25
А еще есть другая версия- он мяч с ферзем перепутал, когда гол получил за сборную...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:24
вообще, если я правильно понял, фильм коротко метражный, и показывать его будут в закрытом режиме, после полуночи, когда дети уже будут спать...
Sergo81
Sergo81
сегодня в 19:21
Так и должно быть, сначала даже фото с командой на сайте не выставляли, а теперь фильм.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 19:18, ред.
Не, он в этот момент, мысленно, фигуры на доске переставлял, видимо увлекся, интеллектуал....................................
Futurista
Futurista
сегодня в 19:18
Не в курсе)...но я бы снял чёрно-белый...чтобы зритель не отвлекался на зелёный газон и ярко-жёлтую форму, а мог полностью сосредоточиться на оттенках серого в глазах Матвея после каждого пропущенного мяча )...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:16
Дружище, это понимают люди образованные, понимающие в футболе. А те, кто 20 лет ничего не смотрят и всё пр.......и с Нагелем, тем и не понять. Поэтому, нам на них тьфу и растереть...)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:16, ред.
А, так Матвей интеллектуал? Понятно почему гол такой нелепый за сборную пропустил, слишком долго думал как отбивать будет мяч летящий прямо в него и так и не успел придумать. Знакомо, когда видишь столько разных вариантов действий в простой ситуации что не успеваешь все проанализировать и выбрать лучший хотя на деле только один вариант правильный. Есть проблема когда человек умный, но неосознанный - неумение этот ум правильно использовать, когда умный ум управляет человеком, а не человек умом.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:13
Интересно, фильм цветной или чёрно-белый?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:12
Сафонов неплохой вратарь со всеми его плюсами и минусами...а кино про него это та же реклама и признанием здесь не пахнет, а пахнет только деньгами)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:10
А на тех кто здесь во......т, нам тьфу и растереть.................
Karkaz
Karkaz
сегодня в 19:09
Хвича с каждым матчем закапывает хейтеров, остаётся только оправдываться и придумывать новые отмазки, Сафонов продолжает добивать их)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:08, ред.
Не хватает еще связи с гладиаторами Древнего Рима и мушкетёрами короля)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 19:07
Хвичке, тоже, его агент покупал интервью от известных людей для рекламы и пиара.)))
DXTK
DXTK
сегодня в 19:07
Всегда приятно за нашего добившегося признания за бугром...... Сафонов молодец однозначно.....а на мнение некоторых тут "диванных экшпертов" тьфу и растереть.........его признали там......но бомбит у всех тут......Значит действительно хорош........
Futurista
Futurista
сегодня в 19:05
Любят западники легенды сочинять)...
Capral
Capral
сегодня в 19:00, ред.
Ну если я правильно понял, речь идёт о его талантах в шахматах и математике. И не рановато ли фильмы о нем делать? Ведь он очень много пропускает... Наверно они не видели его гол за сборную, в недавней игре...
lotsman
lotsman
сегодня в 18:58
Матвей становится кинозвездой. Моё мнение, ни у чему хорошему это не приведёт.
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 18:58
посмотрим завтра с Нантом
