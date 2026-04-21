Лига 1 выложила фильм о Матвее Сафонове

Французская Лига 1 опубликовала документальный фильм, посвящённый вратарю ПСЖ Матвею Сафонову.
В нём рассказывается о пути российского футболиста — от начала карьеры до перехода во французский клуб. Также представлены интервью с семьёй игрока, его бывшими товарищами по команде и тренерами.
В Лиге 1 отметили необычный интеллект Сафонова, его увлечение математикой и шахматами, а также то, что он анализирует, предугадывает и расшифровывает игру, как немногие вратари сегодня.
