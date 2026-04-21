Мажич о пенальти в игре «Динамо» — «Зенит»: «Судья принял верное решение»

сегодня, 19:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич прокомментировал пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче 25‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

На 70‑й минуте арбитр Инал Танашев назначил одиннадцатиметровый в ворота махачкалинцев за игру рукой защитника Ильяса Ахмедова в штрафной площади, однако пенальти не смог реализовать нападающий Александр Соболев.

Была классная позиция судьи. Футболист махачкалинского «Динамо» после действия футболиста «Зенита» поднял руку, такая была реакция, он увеличил площадь тела. Может быть, инстинктивно. Но он сделал это. Судья принял верное решение. VAR решение подтвердил.

Варвар7
сегодня в 21:19
"Может быть, инстинктивно". -Критерии оценки момента на высшем уровне..)))
Гость
