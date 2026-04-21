Вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэйди спустя 16 лет покидает клуб

сегодня, 19:59

Баронесса Каррен Брэйди, вице-председатель «Вест Хэма», объявила о своём уходе с должности.

Она работала в клубе 16 лет. Руководила переговорами по переезду клуба на Олимпийский стадион в Лондоне вместимостью 62 500 человек. Как отмечает пресс-служба «Вест Хэма», под её руководством «молотобойцы» собрали базу болельщиков с сезонными абонементами, насчитывающую более 50 тысяч человек, и теперь регулярно фиксируют один из самых высоких показателей посещаемости в мировом футболе.

В сезоне 2022/23 столичная команда выиграла Лигу конференций.

IKER-RAUL
сегодня в 21:07
молотобойцам желаю не упасть в чемпионшип
