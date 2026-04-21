Погребняк: «„Краснодар“ потеряет очки в матче против „Спартака“»

сегодня, 19:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар23.04.2026 в 19:45 Не начался

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Я считаю, что матч «Спартак» — «Краснодар» — это не менее значительная афиша, чем встреча «Локомотив» — «Зенит». По моему мнению, кубанскую команду ожидает такая же тяжелая гостевая игра, как и петербуржцев. Мне кажется, что подопечным Мурада Мусаева в четверг будет очень непросто, потому что красно-белые сейчас крайне стабильны и находятся на хорошем ходу, очень хорошо выглядит их атакующая линия. Мой прогноз — «быки» потеряют очки в Москве.

Владимир_Спартак
сегодня в 21:30
Говорить и предсказывать все можно...игры покажут...У всех сейчас шансы одинаковы , а во время матча всякое может случиться вплоть до удалений...
Capral
сегодня в 20:48
Я уже сегодня писал, что Краснодар может потерять очки, если не успеют востановиться после Балтики. Очень мало времени на отдых, после такой тяжелейшей игры. Спартак конечно свежее, тем более играл дома, а Краснодару лететь в Москву.
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:41
Все эти прогнозы бывших футболистов не более чем их личные пожелания. Паша - слуга Газпрома !
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:19
Тот редкий случай, когда Питер за Спартак. Гыгы
25процентный клоун
сегодня в 20:13
Прогноз дело не благодарное. Пусть победит тот кто больше этого захочет
