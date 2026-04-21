Венгер верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне

1776794230

сегодня, 20:57

Бывший главный тренер «Арсенала» высказался о возможной победе клуба в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.

После поражения на выезде от «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ (1:2) отрыв лондонской команды, лидирующей в чемпионате с 70 очками, от «горожан» сократился до трёх баллов. МС при этом имеет игру в запасе.

Находясь на благотворительном мероприятии, Венгер сказал:

Я верю, что «Арсенал» выиграет лигу. Глубоко верю. Мне это кажется здравым смыслом. Мне нравится, как играют в атаке (Эберечи) Эзе, (Мартин) Эдегор, (Кай) Хаверц и (Нони) Мадуэке. «Манчестер Сити» не сможет идеально завершить сезон.

Под руководством французского специалиста «Арсенал» выиграл последнее на данный момент чемпионство — это произошло в 2004 году.