Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Венгер верит в чемпионство «Арсенала» в этом сезоне

сегодня, 20:57

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможной победе клуба в этом сезоне Английской Премьер-Лиги.

После поражения на выезде от «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ (1:2) отрыв лондонской команды, лидирующей в чемпионате с 70 очками, от «горожан» сократился до трёх баллов. МС при этом имеет игру в запасе.

Находясь на благотворительном мероприятии, Венгер сказал:

Я верю, что «Арсенал» выиграет лигу.

Глубоко верю. Мне это кажется здравым смыслом. Мне нравится, как играют в атаке (Эберечи) Эзе, (Мартин) Эдегор, (Кай) Хаверц и (Нони) Мадуэке. «Манчестер Сити» не сможет идеально завершить сезон.

Под руководством французского специалиста «Арсенал» выиграл последнее на данный момент чемпионство — это произошло в 2004 году.

Флик: «Выиграть Лигу чемпионов с „Барселоной“ – моя главная цель в клубе»
Сегодня, 16:58
Бонуччи призвал реформировать итальянский футбол и пригласить Гвардиолу
Сегодня, 11:34
Хёнесс: «Многие сомневались, что Компани сможет соответствовать „Баварии“»
Вчера, 14:00
Руни: «Свист трибун мешает „Арсеналу“ бороться за чемпионство»
Вчера, 13:22
Арбелоа поддержал Камавингу после вылета из Лиги чемпионов
Вчера, 12:17
Энрике: «Мы будем задействовать ротацию, чтобы победить во всех турнирах»
Вчера, 09:40
Эксперт Футбола
сегодня в 22:11
Честно говоря тоже хочется увидеть как Канониры поднимут Кубок АПЛ ! А ещё хочется увидеть Финал ЛЧ Бавария - Арсенал и главное чтоб Канониры брали ушастого в серии пенальти ;)
CCCP1922
сегодня в 21:25
Как время быстро летит... Уже 22 года прошло.
shur
сегодня в 21:15
...Тень Арсена Венгера промелькнула над Эмирейтс.....!
IKER-RAUL
сегодня в 21:06
ну если Венгер верит, значит быть наконец-то канонирам чемпионами
