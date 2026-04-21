Клубы Чемпионшипа отказались от введения системы VAR в следующем сезоне

сегодня, 21:52

Клубы Чемпионшипа отказались от возможности внедрения системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в следующем сезоне.

Также сообщается, что с августа в турнире могла быть внедрена Football Video Support (FVS) — упрощённая технология, требующая меньше ресурсов и предоставляющая главным тренерам возможность два раза за матч запросить просмотр момента.

Организация Professional Game Match Officials (PGMO), занимающаяся судейством, в прошлом месяце провела презентацию на ежегодном собрании Английской футбольной лиги (EFL). После этого EFL провела опрос среди клубов, но стало ясно, что они категорически против любой системы видеоповторов в Чемпионшипе.

По информации BBC Sport, эта идея закрыта на неопределённый срок, и клубы вряд ли вернуться к ней в течение года.