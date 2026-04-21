«Аль-Наср» рассматривает перевод сына Роналду в первую команду

сегодня, 21:59

«Аль-Наср» рассматривает возможность перевода Криштиану Роналду Жуниора, сына нападающего сборной Португалии, в первую команду в следующем сезоне.

По сообщениям, решение будет принято в конце текущего сезона на основе оценки игры футболиста и его потенциального вклада в команду.

Контракт Криштиану Роналду с «Аль-Насром» будет действовать до июня 2027 года, руководство клуба стремится сохранить его.

Все комментарии
shur
сегодня в 22:31
...Кроха сын к отцу пришёл и спросила кроха,
Будем вместе мы играть?! Хорошо иль плохо?!
Старший Рон ответил сыну, здорово,отменно!
После гола, позе научу, встать,застыть надменно!!!
Эксперт Футбола
сегодня в 22:05
Честно на такой Аль Наср посмотрел бы , ну типо Отец с Сыном ... наиграется немножко наберется опыта и в Европу феерить ... вот только есть большое НО ! Часто бывало в истории когда отец хорош но сыночек так себе игрочишка ! Вот у Месси тоже самое ну типо дети талантливые очень но не знаем точно будут они чем то похоже на Лео !
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 22:03
Может, решил еще и внука дождаться в команде?
