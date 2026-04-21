Аузилио: «Если кто-то заинтересован в Бастони, они знают номера телефонов»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио высказался на тему будущего защитника Алессандро Бастони.
У него контракт с «Интером», и на данный момент я не думаю, что существуют какие-то обстоятельства, которые заставляли бы думать о том, что Бастони может уйти из клуба.
На вопрос о том, не делала ли «Барселона» конкретных предложений по переходу игрока, несмотря на то, что в Испании об этом активно говорят, Аузилио сказал:
Я не знаю, что они говорят. Знаю, что мы довольны Бастони, довольны тем, что он дал «Интеру», и я уверен, что Бастони ещё многое даст «Интеру». Если кто-то заинтересован в Бастони, они знают номера телефонов. Им нужно действовать, а не говорить.