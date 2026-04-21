Джонатан Альба: «Мы получили золотое очко в игре с ЦСКА»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью своей команды в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Больше понравился первый тайм. Второй тайм получился очень тяжелым. ЦСКА — хорошая команда, сначала они поставили нового игрока на правый фланг, мы первые 5–10 минут старались делать корректировку. До этого — подачи. Мы хорошо оборонялись, но опять пропускали после подач с фланга. Тяжелая игра, очень хороший соперник. Замены, которые мы сделали, очень помогли. Слава богу, получили золотое очко.