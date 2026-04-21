Джонатан Альба: «Мы получили золотое очко в игре с ЦСКА»

вчера, 22:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал ничью своей команды в матче 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

Больше понравился первый тайм. Второй тайм получился очень тяжелым. ЦСКА — хорошая команда, сначала они поставили нового игрока на правый фланг, мы первые 5–10 минут старались делать корректировку. До этого — подачи. Мы хорошо оборонялись, но опять пропускали после подач с фланга. Тяжелая игра, очень хороший соперник. Замены, которые мы сделали, очень помогли. Слава богу, получили золотое очко.

drive45
вчера в 23:12
Пускай будет так , но в целом в игре команды ничего не меняется ,кроме того что сил на энергозатратный прессинг становится все меньше и меньше.Нет креатива в игре никто не берет инициативу, все примитивно сводится к простым навесам в штафную соперника . Нападение без обработки пытается бить и не одного мяча с игры. Брак в передачах зашкаливает , количество ударов по воротам соперника -мизер. Радует только самоотверженность и желание бороться до конца , благодаря этим качествам команда не в прямой зоне вылета. Верим в команду и продолжением донского футбола в рамках чемпионата РПЛ в 2026-2027.
Аксинья
вчера в 22:36, ред.
Три "золотых" очка надо брать в следующей игре с "Оренбургом" на своем поле чтобы быть спокойным за окончание сезона. А за эту игру спасибо тебе и всей команде.
