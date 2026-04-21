Круговой призвал поддержать Челестини на фоне слухов об отставке тренера

вчера, 22:39

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слухи о том, что Фабио Челестини может быть уволен из московского клуба.

Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро.

Все новости
Марцел Личка готов вернуться в РПЛ
Вчера, 21:34
Пивоваров: «Решение о будущем Гусева в „Динамо“ будет принято в мае»
20 апреля
Челестини отреагировал на слухи о возможной отставке из ЦСКА
15 апреля
Челестини продолжит работу в ЦСКА до конца сезона
13 апреля
Гендиректор «Динамо» Пивоваров опроверг слухи о переговорах с Федотовым
10 апреля
СлухиВладимир Федотов намерен возглавить «Динамо» по окончании сезона
09 апреля
Capral
Capral
сегодня в 00:05
Сразу вспомнился Остап Ибрагимович: "Лучшие времена скоро настанут"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:54
В тренировочном процессе важную роль играет психология. Видимо обстановка после ухода Березуцкого, когда все тренеры иностранцы не лучшим образом повлияла на микроклимат в команде. Это очень важно и очень заметно.
particular
particular ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:16
Ну, не знаю... Ведь, вроде, тренируются, на сборы катаются, массажик им делают с процедурками, тренер схемки рисует, клуб монеты платит, - а на выходе стихия, безнадёга и тупик... Многие просто стали стоячими, - и Ванька, и Мойзес, и Круговой...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:12, ред.
Когда подготовка провалена, то можно собираться по три раза на день. Толку не будет. И физика плоховата и организации игры нет. Футбол стихийный.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:02
Ага и молиться ..
particular
particular
вчера в 22:48
"...Нужно всем собраться и верить..."
Собраться следовало бы игрокам, - хотя бы где-то в марте 2026 года во время триумфальной серии матчей с Ахматом, Динамо и с Балтикой... Тем более, им за сборы немалые деньги платят...
А призывы о подержке и надеждах, - порожняк, рождённый пресс-службой клуба...
Гость
