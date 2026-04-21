Круговой призвал поддержать Челестини на фоне слухов об отставке тренера

Защитник ЦСКА Данил Круговой отреагировал на слухи о том, что Фабио Челестини может быть уволен из московского клуба.
Надеюсь, что футболисты, как и я, не все читают новости об этом. Нужно всем собраться и верить в Фабио, как мы верим. Надеюсь, что переломный момент наступит очень скоро.
Собраться следовало бы игрокам, - хотя бы где-то в марте 2026 года во время триумфальной серии матчей с Ахматом, Динамо и с Балтикой... Тем более, им за сборы немалые деньги платят...
А призывы о подержке и надеждах, - порожняк, рождённый пресс-службой клуба...