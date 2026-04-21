Вратарь «Ростова» получил травму в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о состоянии боснийского вратаря Хидажета Ханкича и бразильского полузащитника Роналдо, которые получили травмы в матче 26‑го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) и были вынуждены досрочно завершить игру.
Пока непонятно его (Ханкича) состояние. Не могу сказать конкретно, что с ним случилось. Но травма хуже, чем у Роналдо. Бразилец говорит, что с ним всё хорошо, но посмотрим на его состояние.
Желаю ему успешного восстановления и желаю ещё сыграть в основе
Через два месяца у него заканчивается контракт и он покинет Ростов