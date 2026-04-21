Челестини: «Сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше»

вчера, 22:58
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ.

О причине невыразительной игры

Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова», «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (в Кубке России — 3:1), но сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.

В первом тайме мы не шли (в обыгрыш) один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.

вчера в 23:13
Иностранцы, как правило, чрезмерно европейские, мягкие, правильные и излишне уповают на спортивную составляющую... Но слабо вкуривают менталитет нашего футбола и околофутбола, где больше понятий, чем правил...
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:09
Уверенность базируется не на пустом месте на на хорошей физической и тактической подготовке. А их нет, вот и уверенности нет. Нельзя допускать полностью тренерский штаб и иностранцев. Должны быть как минимум 2-3 наших.
armeez59
вчера в 23:08
Тренерский штаб- пустое место. В начале сезона играли на старых наработках Николича. Ну а затем команда Челистини зимой внесла корекцию. Результат налицо)))
Трезвый повар
вчера в 23:00
Уверенность в своей мощи покинула команду. В следующем сезоне многое надо будет поменять
