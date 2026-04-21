Челестини: «Сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал ничейный результат матча с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре РПЛ .

Сложно сказать, почему мы не играли в первом тайме против «Ростова», «Сочи». У нас те же игроки, мы провели матч года в Москве против «Краснодара» (в Кубке России — 3:1), но сейчас у нас нет такой уверенности, как раньше. Нам нужно пропустить, чтобы потом включиться в игру. Возможно, это и есть объяснение.

В первом тайме мы не шли (в обыгрыш) один в один, не подавали. Когда Кармо вышел, он дал луч света, чтобы мы вернулись в матч, но этого было недостаточно.