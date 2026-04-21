Челестини высказался о предстоящем матче Кубка России против «Спартака»

Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Это будет финал для нас, который должен перетечь в Суперфинал. Мы тренируемся, чтобы подойти не только матчу со «Спартаком», но и к матчу с «Рубином» и другим, чтобы сыграть два тайма на одном уровне. Надо выиграть у «Рубина», чтобы ребята приобрели уверенность, подготовились к матчу с «Зенитом», а после уже к «Спартаку». У нас будет время еще подумать о встрече с ними.