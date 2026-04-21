Челестини высказался о предстоящем матче Кубка России против «Спартака»

вчера, 23:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА06.05.2026 в 18:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Это будет финал для нас, который должен перетечь в Суперфинал. Мы тренируемся, чтобы подойти не только матчу со «Спартаком», но и к матчу с «Рубином» и другим, чтобы сыграть два тайма на одном уровне. Надо выиграть у «Рубина», чтобы ребята приобрели уверенность, подготовились к матчу с «Зенитом», а после уже к «Спартаку». У нас будет время еще подумать о встрече с ними.

Capral
Capral
вчера в 23:53
Тут, я с Челестини не очень согласен. Вспоминаю год 1984, перед финалом кубка СССР с Зенитом, Динамо, две игры подряд сыграло вничью и обе-0:0. Причем, сначала с Черноморцем, а потом с Зенитом, с которым, готовились играть в финале. И никто тогда не думал о практике перед финалом или еще о чем-то, все понимали, что главное- подойти к решающему матчу без травм и в оптимальной форме...
Тоже самое было в 1977г., перед игрой с Торпедо в финале, в чемпионате сыграли вничью, с мыслями о финале........................................................
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:38
Любят они все поговорить
Futurista
Futurista
вчера в 23:22, ред.
Кубковый матч это всегда отдельная история...шансы равны у обеих команд...
particular
particular
вчера в 23:18
"...У нас будет время еще подумать...", - думать раньше надо было, а теперь булками следует шевелить, - шустро и победоносно... Но это вряд ли...
