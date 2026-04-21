«Лестер» вылетел в третью лигу. 10 лет назад клуб стал чемпионом Англии

«Лестер» сыграл вничью с «Халлом» в матче 44-го тура Чемпионшипа (2:2).
Этот результат привёл к тому, что «лисы» за два тура до конца сезона потеряли шансы на сохранение места во втором дивизионе чемпионата Англии и следующий сезон проведут в Лиге Один.
В 2016 году «Лестер» сенсационно стал победителем Английской Премьер-Лиги.
больше не будут таких чемпионов.
добили Лестера, чтобы другие боялись.
это система.
после введения ФФП (куда смогли запрыгнуть ПСЖ и МанСити) всем остальным закрыли дорогу. даже Ньюкасл с саудитами вынужден медленно все делать.
вся заслуга Челси, МС и ПСЖ в том что они начали раньше.
остальным нельзя.
УЕФА только увеличивает пропасть между элитой и остальными.
Никогда мы не забудем этот феномен!
Лестер бился,огрызался,
Выл от боли,но сражался!
Англию возглавил Он взамен!!!