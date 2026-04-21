«Лестер» вылетел в третью лигу. 10 лет назад клуб стал чемпионом Англии

вчера, 23:40

«Лестер» сыграл вничью с «Халлом» в матче 44-го тура Чемпионшипа (2:2).

Этот результат привёл к тому, что «лисы» за два тура до конца сезона потеряли шансы на сохранение места во втором дивизионе чемпионата Англии и следующий сезон проведут в Лиге Один.

В 2016 году «Лестер» сенсационно стал победителем Английской Премьер-Лиги.