Англия. Чемпионшип 2025/2026

«Лестер» вылетел в третью лигу. 10 лет назад клуб стал чемпионом Англии

вчера, 23:40
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл СитиМатч завершен

«Лестер» сыграл вничью с «Халлом» в матче 44-го тура Чемпионшипа (2:2).

Этот результат привёл к тому, что «лисы» за два тура до конца сезона потеряли шансы на сохранение места во втором дивизионе чемпионата Англии и следующий сезон проведут в Лиге Один.

В 2016 году «Лестер» сенсационно стал победителем Английской Премьер-Лиги.

Источник: soccer.ru Фото: ФК «Лестер Сити»
«Вулверхэмптон» вылетел из АПЛ
20 апреля
ФИФА пока не одобрила право Хайкина выступать за сборную Норвегии
20 апреля
«Унион» уступил «Вольфсбургу» в дебютном матче Мари-Луизе Эты
18 апреля
Стая птиц вмешалась в розыгрыш штрафного в игре чемпионата Австралии
18 апреля
«Аяччо» вышел в шестую французскую лигу
18 апреля
«Ковентри Сити» с Лэмпардом вернулся в АПЛ спустя 25 лет
18 апреля
Bad Listener
сегодня в 00:45, ред.
Плохо играешь в Англии - попадаешь во Францию 🤣
lazzioll
lazzioll ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:18
на других ресурсах у Лестера снято 6 очков. кстати подравняйте таблицу Чемпионшипа админы
Sergo81
сегодня в 00:13
Не понял, почему потеряли? Они в трёх очках от 18 места, Кстати Блекберн, ещё один чемпион АПЛ, находится строчкой выше Лис.
lazzioll
сегодня в 00:09
лисички даже с тиграми на равных бились но все равно вылетели. выйдут через год. нет там уж таких команд чтоб не обыграть. правда если костяк какой сохранят.
пират Елизаветы
сегодня в 00:06
Лестер Клаудио Раньери сотворил главное чудо в АПЛ.
больше не будут таких чемпионов.
добили Лестера, чтобы другие боялись.
это система.
после введения ФФП (куда смогли запрыгнуть ПСЖ и МанСити) всем остальным закрыли дорогу. даже Ньюкасл с саудитами вынужден медленно все делать.
вся заслуга Челси, МС и ПСЖ в том что они начали раньше.
остальным нельзя.
УЕФА только увеличивает пропасть между элитой и остальными.
shur
shur ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:55
...Это было нечто, феерично!
Никогда мы не забудем этот феномен!
Лестер бился,огрызался,
Выл от боли,но сражался!
Англию возглавил Он взамен!!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:51
Из "грязи в князи и обратно в грязи"...
shur
shur ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 23:48, ред.
....соболезную, но какая красивая сказка была,тот сезон просто дышал Лестером! Новая команда,новые имена,лица,герои.....!!!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:48
это печально
Foxes
Foxes
вчера в 23:43
😭
Гость
